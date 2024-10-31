شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: استشهاد وإصابة 7 من العاملين في المجال الصحي جراء غارات اسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 5 مسعفين وإصابة اثنين آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية - في بيان أذاعه التلفزيون اللبناني - أن غارة اسرائيلية على آلية تابعة لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية - الدفاع المدني في دير الزهراني؛ أدت إلى استشهاد مسعف وإصابة اثنين آخرين بجروح واحتراق الآلية.

كما استهدف الطيران الاسرائيلي، نقطة تجمع لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية - الدفاع المدني، على مفرق دردغيا؛ ما أدى إلى استشهاد أربعة مسعفين؛ ليرتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 178 شهيدًا وعدد الجرحى إلى 279 جريحًا وعدد الآليات المستهدفة إلى 246.