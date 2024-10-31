شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات وبلدتى جباليا وبيت حانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو شمالة شمال المخيم الجديد في النصيرات.

وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب منطقة حليمة السعدية في جباليا النزلة.

كما استشهد فلسطينيان آخران جراء استهداف طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من المواطنين في منطقة عزبة ببلدة بيت حانون شمال القطاع، فيما أصيب طفل برصاص طائرة مسيرة "كواد كابتر" قرب منطقة الدوار الغربي في بيت لاهيا.