شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 أشخاص فى قصف للاحتلال الإسرائيلى لحى الدرج وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق الصحابة وسط مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى القدس في تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وغرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومحيط مربع أبو شريعة بحي الصبرة جنوبي المدينة.