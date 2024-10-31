شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة لـ بعلبك.. واستشهاد 4 لبنانيين بغارة إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان بعلبك ومدن بمحيطها وقرى في جنوب لبنان اليوم الخميس، كما نشر جنودا في نقاط مراقبة على امتداد الحدود مع لبنان لرصد المسيّرات، فيما استشهد 5 أشخاص بصواريخ من لبنان، وسط تصدي حزب الله للتوغل البري في بلدة الخيام جنوبي لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال عن أوامر إخلاء جديدة لسكان بعلبك وعين بورضاي ودورس شرقي لبنان، كما أمر سكان 10 قرى جنوب لبنان بالإخلاء فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي، تمهيدا لقصف تلك المناطق.

يأتي ذلك في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على البلدات اللبنانية، وأكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مسعف وإصابة اثنين في غارة إسرائيلية على سيارة إسعاف في بلدة زفتا جنوبي البلاد.

كما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية استشهاد 4 لبنانيين بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بوداي بقضاء بعلبك شرق البلاد.

واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان، وأخرى استهدفت بلدة بوداي شرق البلاد.

كما أدت غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني بمحافظة النبطية جنوب البلاد إلى استشهاد 3 أشخاص.

وكان الجيش الإسرائيلي أمر ظهر أمس أكثر من 100 ألف شخص في بعلبك ومحيطها شرقي لبنان بالإخلاء، مما أدى إلى موجة نزوح كبيرة، تبعتها غارات إسرائيلية كثيفة أسفرت عن استشهاد نحو 22 شخصا.