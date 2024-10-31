شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم.. 3 شهداء ودمار كبير فى البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وأدى ذلك إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح، وإلحاق دمار واسع بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها تجاه مخيم نور شمس الذي فرضت عليه حصارا مشددا وسط أعمال تجريف وتدمير واسعة.

وأضافت أن جرافات الاحتلال تجرف وتدمر منذ ساعات الفجر، البنية التحتية في شارع نابلس وهو المدخل الرئيسي للمخيم، ودوار الشهيد سيف أبو لبدة المدمر سابقا، وحارة المنشية، إضافة إلى تخريب للممتلكات العامة والخاصة من منازل ومحلات تجارية كانت قد أصابها الدمار خلال الاقتحامات السابقة.

كما جرفت آليات الاحتلال خطوط المياه والكهرباء المغذية للمخيم، مما تسبب في انقطاع المياه والكهرباء عنه، وعن ضاحية اكتابا وأجزاء من المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مدينة طولكرم، بأعداد كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات من النوع الثقيل عبر محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا العليمي والقدس المفتوحة ونابلس، مرورا بمدخل مخيم طولكرم، واتجهت صوب مخيم نور شمس.

وفرض الاحتلال حصارا مشددا على المخيم وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع دوي انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

واستشهد خلال هذا العدوان الشابين أحمد عصام فحماوي (18 عاما)، وعبد العزيز محمود أبو سمن (22 عاما)، متأثرين بإصابتهما الخطيرة بعد قصف طائرة احتلال مسيرة لساحة المخيم.

وفي تطور لاحق أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بشظايا الاحتلال في الرأس، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال اغتالت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية الشاب حسام بسام يوسف ملاح (30 عاما)، أثناء تواجده في محله في مخيم طولكرم.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة ، إن وحدة خاصة من جيش الاحتلال أعدمت الشاب ملاح من مسافة صفر بعدة رصاصات اخترقت جسده، أثناء تواجده في سوبر ماركت في شارع الخدمات القريب من مدخل المخيم.

وأضاف أن القوة الخاصة تسللت الى المخيم بمركبة تكسي عمومي ومركبة "تندر"، مشيرا إلى أن القوة انسحبت فور اغتيالها الشاب ملاح.

وباستشهاد الشبان الثلاثة، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 766 شهيدا، بينهم 166 طفلا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 6300 مواطن.