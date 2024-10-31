شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: قرار حظر الأونروا يضاف إلى انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية رياض العكبري إن القوانين التي مررها الكنيست تمثل انتهاكا جديدا يضاف إلى الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الأراض الفلسطينية في ضوء ما يمثله من مزيد من العراقيل على تمرير المساعدات الإنسانية.

وأضاف، خلال أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الخميس، أن الاجتماع يهدف الى حشد الدعم الدولي للتصدي لهذه القوانين الخطيرة، معربا عن ادانة اليمن لها، باعتبارها تمثل تعسفا وتترك تداعيات كبيرة على الأوضاع الإنسانية.

وأعرب عن الدعم الكامل لوكالة الأونروا، مطالبا مجلس الامن للوقوف امام الاجراءات الاسرائيلية، باعتبارها انتهاك للقانون الدولي بالإضافة إلى التزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

واضاف انه لا ينبغي النظر إلى الوكالة باعتبارها وسيلة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، انما تقوم بدور اوسع، يقوم على تقديم خدمات التعليم والصحة وغيرها.