شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الزلازل الأردني: هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوب خليج العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مرصد الزلازل الأردني، صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة 7:35 بتوقيت عمان، زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 6 كيلومترات، جنوب خليج العقبة.

وقال المرصد الأردني إن الزلزال يبعد 150 كلم عن جنوب العقبة، و9 كلم من شرق شرم الشيخ، مضيفا أن الزلزال وقع على فالق البحر الميت.

ويعد هذا الزلزال من الزلازل المحسوسة، ولا يؤثر على البنية التحتية.