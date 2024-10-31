شكرا لقرائتكم خبر عن "حزب الله" يستهدف آليات عسكرية لإسرائيل شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف حزب الله اللبناني، بقذائف "التاندوم" و"الياسين 105" والعبوات الناسفة، 4 دبابات و3 جرافات عسكرية وناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وذكر حزب الله، في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأربعاء -، "أنه تم تفجير ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي بعبوة شواظ.. واستهداف دبابة ميركافا، ووقوع أفراد قوة للاحتلال بين قتيل ومصاب في مشروع بيت لاهيا".

كما استهدف الحزب برشقة صاروخية مواقع قيادة الاحتلال الإسرائيلي في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة.