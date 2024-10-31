شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا : تفكيك الوكالة سيكون تأثيره كارثي على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن تفكيك الوكالة سيكون له تأثيراً كارثياً على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.



وأوضح لازاريني - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن انهيار الوكالة ستكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين، داعيا الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لدعم الوكالة، بما يتناسب مع خطورة الوضع في غزة.



وقال لازاريني: "لن تنهي هذه القوانين وضع اللاجئين الفلسطينيين حيث ستلحق ضرراً شديداً بحياتهم ومستقبلهم".. كما دعا الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات لدعم الوكالة، بما يتناسب مع خطورة الوضع الحالي.