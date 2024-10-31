شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يؤكد أهمية وقف الاعتداءات على الشعبين اللبناني والفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعبين اللبناني والفلسطيني والعمل على حماية المدنيين العزل، وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.



وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس رشيد، في قصر بغداد، بالسفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف، حيث بحثا الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها العدوان على لبنان وفلسطين.



وأشار رشيد إلى موقف العراق من الحرب الروسية ـــ الأوكرانية الداعي إلى إنهائها واعتماد أسلوب الحوار والتفاهم للوصول إلى حلول للمشاكل بين البلدين وبما يخدم السلم والأمن الدوليين.



وأكد الرئيس العراقي عمق علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده وروسيا، وضرورة الارتقاء بها وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، لافتا إلى أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتوطيد روابط الصداقة وتفعيل آليات التعاون الثقافي من خلال تبادل البعثات الدراسية بين بغداد وموسكو في مختلف الاختصاصات.



ومن جانبه، جدد السفير كوتراشيف دعم روسيا الكامل لاستقرار العراق وحرصها على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية وتطويرها على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يعود بالمنفعة على البلدين والشعبين