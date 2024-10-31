شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية الخميس بناء على طلب الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين غدا الخميس، برئاسة اليمن؛ وذلك بناءً على طلب المملكة الأردنية الهاشمية وتأييد الدول العربية.



ويبحث الاجتماع، الرد العربي المشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على إقرارها والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.



كما يناقش، الاجتماع الخطوات اللازم اتخاذها لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.