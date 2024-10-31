شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية-أمريكية لخفض التوترات فى منطقة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وخفض التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن نائب وزير الخارجية الأمريكي كورت كامبل اجتمع الأربعاء مع مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد العيبان ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحة.

وأضاف البيان أن المسؤولين ناقشوا مجموعة من الجهود لتوسيع التعاون السعودي-الأمريكي في مجالات الذكاء الاصطناعي وغيرها من مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وأكد نائب وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة بالشراكة مع السعودية لبناء أنظمة تكنولوجيا متقدمة وإطلاق إمكانيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وموثوق ومسؤول.

كما تناول المسؤولون الجهود المستمرة لخفض التوترات والعمل نحو السلام والأمن الدائمين في المنطقة.