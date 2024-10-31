شكرا لقرائتكم خبر عن حادث سير بشرق اليمن يودى بحياة 11 عاملاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مصادر محلية أن 11 عاملاً على الأقل لقوا حتفهم، الأربعاء، جراء حادث سير مروع على الطريق الدولي بمحافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن والممتد إلى السعودية.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن شاحنة نقل متوسطة على متنها عشرات العمال اصطدمت بشاحنة كبيرة لنقل البضائع في الخط الصحراوي بمديرية رماه في شرق المحافظة، مشيرة إلى أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة 3 أشخاص.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع نتيجة خروج مركبة العمال عن خط السير ودخولها في الاتجاه المعاكس.

وكان 13 شخصاً من أسرة واحدة لقوا حتفهم، منتصف الشهر الجاري، حين انقلبت شاحنة رباعية الدفع ذات مقصورتين للركاب على طريق جبلي مرتفع في الطريق العام الممتد من محافظة الحديدة إلى العاصمة صنعاء غرب اليمن.