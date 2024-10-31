شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: استشهاد 11 شخصا وإصابة 14 فى بلدة سحمر بالبقاع الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 11 شخصا وإصابة 14 آخرين فى حصيلة أولية لغارات الاحتلال على بلدة سحمر فى البقاع الغربى شرقى لبنان، وفق نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن جيش الاحتلال نفذ 9 غارات استهدفت مبانى ومولدات كهرباء فى النبطية.

وأضافت وكالة الأنباء اللبنانية: "غارة استهدفت زوطر الشرقية على دفعتين وأخرى استهدفت مجرى النهر لجهة زوطر الغربية".