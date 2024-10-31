شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: نأمل التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان خلال ساعات "بضمانة أمريكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء، عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين جماعة حزب الله وإسرائيل خلال الساعات القادمة، مؤكداً ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 ونشر الجيش في جنوب البلاد، وقال إن المطلوب هو "وقف إطلاق النار مع ضمانة أمريكية".

وقال ميقاتي في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية "إنه اتصل بالمبعوث الأمريكى آموس هوكستين، وأنه أبلغه بأنه متوجه إلى تل أبيب، و"نأمل بوقف إطلاق النار في الساعات المقبلة".

رأى ميقاتي في تحرك المبعوث الأمريكى هوكستين "إشارة أمل ونتمنى أن يتجسد بوقف إطلاق النار"، مضيفاً أن هوكستين حمل خلال زيارته الأخيرة لبيروت اقتراحاً بقي "سرياً" بين ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري.

وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أنه لم يكن يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة الأسبوع المقبل "لكن هوكستين قال إن ذلك ممكن".

ونشرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان) مساء الأربعاء، أبرز بنود ما قالت إنها مسودة مقترح أمريكى لوقف إطلاق النار بين "حزب الله"، وإسرائيل.

ووفقاً للمسودة، يدعو المقترح إسرائيل ولبنان لتنفيذ قراري مجلس الأمن 1701 و1559، على أن تراقب القوات المسلحة اللبنانية وتنفذ القرار، ويتم التنفيذ الكامل خلال هدنة تستمر 60 يوماً، وتسحب إسرائيل قواتها من لبنان في غضون 7 أيام من بدء وقف إطلاق النار، وتبدأ القوات اللبنانية في الانتشار وقت انسحاب القوات الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني "شروطنا واضحة وهي تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في الجنوب، وتعزيز وجوده هناك ونحن على استعداد لذلك"، مشيراً إلى القرار الدولي الذي أنهى حرباً بين جماعة حزب الله وإسرائيل في عام 2006.

واستطرد قائلاً "القرار 1701 يجب تطبيقه كاملاً فهو طوق النجاة لأنه يؤدي لاستقرار طويل الأمد في جنوب لبنان"، مؤكداً أن الحكومة تضمن تنفيذ القرار 1701 بواسطة الجيش اللبناني، وأن المطلوب هو "وقف إطلاق النار مع ضمانة أميركية".

كشفت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان) عن أبرز بنود ما قالت إنها مسودة مقترح أمريكى لوقف إطلاق النار بين جماعة "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في لبنان.

وقال ميقاتي "اشترطنا دخول الجيش اللبناني فوراً للمناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي".

وأضاف "يجب ألا يكون هناك سلاح في منطقة جنوب الليطاني إلا بيد الشرعية اللبنانية"، وأشار إلى أنه لم يتواصل مع حزب الله منذ 21 سبتمبر الماضي، لكنه "على تواصل مع بري".

وكان الأمين العام الجديد لـ"حزب الله" نعيم قاسم قد قال الأربعاء، إن محور التفاوض لوقف العدوان الإسرائيلي هو رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وأضاف قاسم، في كلمة مصورة، أن "حزب الله" والحكومة اللبنانية ورئيس البرلمان "لهم طرقهم في التفاهم على الحلول الأفضل" من أجل وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

واعتبر ميقاتي أن حزب الله "تأخر بفصل الجبهة اللبنانية عن جبهة غزة".



وأعاد ميقاتي التأكيد على رفضه أي تدخل في شؤون لبنان، وقال "أي تدخل بالشأن اللبناني من أي طرف سنكون له بالمرصاد".



وأضاف "لا نريد أن نعرض مطار بيروت لأي مخاطر، وإذا أرادت إيران أو العراق مساعدتنا فليكن ذلك عبر البحر".

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن عدد القتلى منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان ارتفع إلى 2822، فيما زاد عدد المصابين إلى 12937.