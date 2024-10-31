شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: سماع انفجار ضخم في الخضيرة جنوب حيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير إسرائيلية أن انفجار ضخم سمع في الخضيرة جنوب حيفا.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي بلا توقف وتمتد إلى جنوب حيفا.

وفي السياق نفسه، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأربعاء بسقوط شهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة الغندورية بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية.



وأشارت الوكالة إلى أن الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت مبنيين سكنيين ببلدة حارة صيدا في محافظة الجنوب، ليلة أمس، أسفرت عن سقوط 10 شهداء و36 جريحا في حصيلة نهائية، بالإضافة إلى دمار كبير.



ولفتت الوكالة إلى تعرض أطراف اللبونة والناقورة لقصف من بارجة حربية إسرائيلية، كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية 3 غارات جوية مستهدفة حي الراهبات في مدينة النبطية، بالإضافة إلى 10 غارات استهدفت بلدة الخيام منذ ساعات الصباح وحتى الآن، ما تسبب في اندلاع حرائق عدة، بالتزامن مع محاولات توغل من قوات الاحتلال إلى داخل البلدة تحت غطاء ناري كثيف من الطيران الحربي والمسير والمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة.



وخرق طيران الاحتلال جدار الصوت فوق منطقة الزهراني وصور ومحيطها على دفعتين، كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ سيارة على مفترق عاليه -القماطية، إلى جانب شن غارات استهدفت أطراف بلدة مجدل زون، وبلدتي طيرحرفا والجبين، بالتزامن مع تحليق الطيران المسير والاستطلاعي في أجواء صور ومحيطها على علو منخفض.



كما حلقت مسيرة إسرائيلية في أجواء وسط كسروان، وشن طيران الاحتلال غارة استهدفت أطراف بلدتي بافلية ودبعال بقضاء صور في محافظة الجنوب، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق الدولي في ضهر الوحش - عاريا.



وفي سياق متصل، تشهد مدينة بعلبك وبلدتي دورس وعين بورضاي المجاورتين حركة نزوح كثيفة باتجاه طريقي بعلبك - زحلة، وبعلبك - دير الأحمر- عيناتا - الأرز باتجاه الشمال.



وأشارت الوكالة اللبنانية إلى وجود حركة إرباك بما يمكن أن يحمله النازحون، ولكن هناك أيضا من قرر الصمود في بيته غير آبه بإنذارات الاحتلال الإسرائيلي بأوامر الإخلاء.