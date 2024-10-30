شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على سوق بيت لاهيا شمالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 6 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لسوق مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسعفين قولهم إنه" تم نقل 6 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في سوق مشروع بيت لاهيا.



وبحسب آخر الإحصائيات، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,163 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 101,510 مصابين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.