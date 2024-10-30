شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: إقامة دولة فلسطينية شرط أساسى لإقامة علاقة مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، فى كلمة قبيل انطلاق اجتماعات تحالف تنفيذ حل الدولتين، إن إقامة دولة فلسطينية هو شرط أساسي لإقامة علاقة مع إسرائيل.

وأكد وزير الخارجية السعودي، أن أمن المنطقة مرتبط بشكل رئيسي بحل الدولتين، مضيفا نرفض ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقال إن المملكة تجدد دعمها لوكالة الأونروا للعمل في قطاع غزة.