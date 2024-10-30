شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 17 فلسطينيا فى قصف للاحتلال على بيت لاهيا والشيخ رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 17 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في حي السلاطين بمدينة بيت لاهيا، ومحيط سوق الشيخ رضوان، ومنطقة السودانية، شمال وغرب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن 8 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في حي السلاطين بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استشهد 5 مواطنين وأصيب نحو 20 آخرين معظمهم أطفال في قصف الاحتلال محيط سوق الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى انتشال الطواقم الطبية لـ 3 شهداء إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين على شاطئ بحر غزة في منطقة السودانية شمال غرب المدينة.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح إثر قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 1250 استشهدوا في عدوان الاحتلال المستمر على شمال قطاع غزة منذ 25 يوما.