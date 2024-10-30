شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة طيرة الكرمل بجنوب حيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ‏ ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من صباح يوم الأربعاء ‌‏30-10-2024، هجومًا ‏جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا ‏وأصابت أهدافها بدقة".

وكان قد قال حزب الله اللبنانى، استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرتى كريات شمونة، وروش بينا.

وذكر حزب الله ، في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنه دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ، أطلق الحزب رشقة صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا، ومسيّرة انقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا أصابت هدفها بدقة.