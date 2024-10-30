شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة طيرة الكرمل بجنوب حيفا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من صباح يوم الأربعاء 30-10-2024، هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا وأصابت أهدافها بدقة".
وكان قد قال حزب الله اللبنانى، استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرتى كريات شمونة، وروش بينا.
وذكر حزب الله ، في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنه دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ، أطلق الحزب رشقة صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب حيفا، ومسيّرة انقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا أصابت هدفها بدقة.
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