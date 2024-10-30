شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته .

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حواجز حديدية، في حي الشيخ جراح، شرق القدس المحتلة، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين.