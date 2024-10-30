شكرا لقرائتكم خبر عن 7 جرحى إثر قصف إسرائيلى لمنزل فى منطقة المواصى جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل سبعة جرحى إلى مستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الميداني، إثر قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة البردويل في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأشار المسعفون إلى أن الإصابات متفاوتة، فيما يواصل الطاقم الطبي التعامل مع الوضع الطارئ في ظل تزايد عدد الجرحى بسبب القصف المتواصل.

ويأتي هذه القصف في سياق عدوان إسرائيلي مستمر في غزة، حيث يتعرض المدنيون للقصف، ما يزيد من أعباء الطواقم الطبية التي تعمل على مدار الساعة لإسعاف وإنقاذ الجرحى رغم الظروف الصعبة ونقص الإمدادات الطبية.