شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: الحياة فى غزة ستصبح شبه مستحيلة إذا تم منع نشاط الأونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بها، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف أخصائي اتصالات الطوارىء لدى اليونيسيف "جو إنجلش" - في تصريح خاص أدلى به لقناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه لا توجد منظمة أخرى قادرة على الوصول إلى الأطفال والعائلات المحتاجة، أو تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالطواقم الطبية، والمدارس بالمعملين.

ووصف إنجلش، الحياة في غزة بالصعبة للغاية، مؤكدا أنها ستصبح شبه مستحيلة إذا تم منع عمل الأونروا.

وحول الغارة الإسرائيلية على مدينة "بيت لاهيا" أمس الثلاثاء، قال إنجلش، إن هذه الغارة تعد الواقع الذي يعيشه الأطفال والعائلات في غزة يوميا .. مشيرا إلى أن المواطنين في شمال غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات المنقذة للحياة في ظل الحصار العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ نحو شهر.