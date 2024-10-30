شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة الهجوم على بيت لاهيا "مروع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من عدد القتلى الذين سقطوا في الهجوم الإسرائيلي على مبنى سكني في شمال قطاع غزة، ووصف الهجوم بأنه "مروع".

ولم يكشف ميلر - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية الثلاثاء - عن أي إجراءات فورية ستتخذها بلاده ضد إسرائيل، لكنه كرر دعوة الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة عن طريق التفاوض.

واعتبر أن "التكلفة المأساوية التي تكبدها المدنيون الفلسطينيون" في الضربة الأخيرة "تذكير آخر بالسبب الذي يجعلنا بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قالت في وقت سابق إن 93 فلسطينيا على الأقل قتلوا أو فقدوا وأصيب العشرات في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وكانت مصادر محلية ذكرت في وقت سابق، أن من بين القتلى أكثر من 17 طفلا، وأفاد سكان في المنطقة بأن المبنى المستهدف يضم أكثر من 100 نازح، مناشدين بمساعدة العالقين تحت الأنقاض.