شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: سقوط 5 شهداء إثر غارة إسرائيلية على حارة صيدا جنوبي البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 5 شهداء و33 مصابا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على حارة صيدا جنوبي البلاد.

وفي سياق آخر، كشف إعلام إسرائيلي عن نشوب حرائق داخل مستوطنة "كابرى" شرقى نهاريا بشمال إسرائيل، إثر سقوط صواريخ من لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت فى خبر عاجل لها أمس بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن تل أبيب تسعى إلى إلغاء توسيع العملية البرية في لبنان مقابل فرض واشنطن حظرا بحريا وبريا وجويا على لبنان يمنع إعادة التأهيل العسكري لحزب الله.

نفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.



من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".