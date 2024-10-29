شكرا لقرائتكم خبر عن جالانت: حزب الله لم يعد قادرًا على الرد على الضربات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن إيران تدرك أن حزب الله اللبناني لم يعد قادرًا على الرد على الضربات الإسرائيلية.
وأضاف جالانت - حسبما نقلت "قناة i24" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء - : "حزب الله لم يتبق له سوى 20% من صواريخه".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، هدد اليوم، نعيم قاسم، من أنه لن يبقى طويلاً في منصبه الجديد، أمينًا عامًا لحزب الله اللبناني.
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