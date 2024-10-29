شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة القدس: الاحتلال وضع مشروعات منذ سنوات لتفكيك منظمة الأونروا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الهدف الأساسى لمنظمة الأونروا هو تقديم خدمات للاجئين وحفظ حقوقهم، ولكن ما حدث من جانب الاحتلال فى الحرب على غزة وقبل ذلك جريمة.

وأضاف أيمن الرقب، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الاحتلال الإسرائيلى وضع مشروعات منذ سنوات لتفكيك منظمة الأونروا لأنها تحافظ على هوية اللجوء الفلسطينى، ومارس مضايقات عليها، كان أكثرها عام 2018 عندما أعلن الأمريكان وقف تمويلها فى عهد دونالد ترامب، ومثل ضربة كبيرة لها لأنها كانت تتلقى المساعدة الأكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، تم تقديرها بأكثر من 280 مليون دولار سنويا.

ولفت أيمن الرقب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت هذه المرة قرار حظر وكالة الأونروا وهو تطور مهم، مؤكدا أن الاحتلال خلال الفترة الماضية حظر عمل الوكالة فى القدس وأغلق مكتبها وصادره وحول مقرها لوحدات استيطانية.