شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تطالب بحراك دبلوماسي لمواجهة قرار حظر الأونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء الدول كافة بإصدار مواقف لإدانة ورفض قرار الكنيست الإسرائيلي بإصدار قانون حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" باعتباره عدواناً على الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين خاصة وعلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.



ودعت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا ) - إلى التحرك العاجل لتحويل الرفض الدولي لإجراءات لمحاسبة إسرائيل وحماية المؤسسات الأممية، وإجبار دولة الاحتلال التراجع عن هذا التشريع وعدم تنفيذه، مرحبة بمواقف الدول التي أكدت رفضها لقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا.



ووجهت وزارة الخارجية سفارات وبعثات دولة فلسطين بالتحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لحشد أوسع جبهة دولية وأممية ضاغطة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على هذا القرار.



وأشارت الوزارة إلى أن الحراك الدبلوماسي المكثف يأتي بالشراكة مع الدول الصديقة في العالمين العربي والإسلامي.