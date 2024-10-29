شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الجزائر بمجلس الأمن: الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال مندوب الجزائر أمام مجلس الأمن، إن الاحتلال الإسرائيلى يستخدم التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين وبخاصة الأطفال، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف: "نشهد اليوم مجتمعات بأكملها تواجه الموت والمجاعة والقانون الدولي دون أي معنى"، مشيرا إلى أن النظام الدولي الحالي غير قادر على مواجهة جرائم إسرائيل.

ولفت إلى أن المدنيين في قطاع غزة ينتظرون الموت وسط إحساس بأن العالم تخلى عنهم، مضيفا أن القطاع الصحي بقطاع غزة على حافة الهاوية مع توقف تام لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.