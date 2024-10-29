شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف رحلات الطيران الإيطالى إلى ليبيا من يناير القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن شركة إيتا الإيطالية للطيران سوف تستأنف رحلاتها المباشرة بين إيطاليا وليبيا اعتبارا من يناير القادم.



وقالت ميلوني - خلال كلمة أمام منتدى الأعمال الإيطالي الليبي في طرابلس وفق بيان أوردته وزارة الخارجية الإيطالية اليوم "الثلاثاء" - إن إيطاليا كانت أول دولة غربية تلغي وقف رحلات العمل إلى ليبيا.



وأضافت أنه سيتم توقيع العديد من الإتفاقيات مع الجانب الليبي بحضور وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو،وستسهم الشركات الإيطالية في العمل والاستثمار في ليبيا.