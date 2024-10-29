شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية استمرار حرب الإبادة الجماعية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن استمرار حرب "الإبادة الجماعية"، التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت، اليوم الثلاثاء، لاستشهاد أكثر من 90 مواطنًا بشمال قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤوليتها، جراء استمرارها في تقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي للاحتلال ليستمر في عدوانه.

وأضاف أبو ردينة في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن "الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر الوحشية ضد شعبنا، وذلك لغياب المحاسبة الدولية على جرائمه جراء الدعم الأمريكي".

وطالب الإدارة الأمريكية، بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف هذا العدوان الدامي، الذي ذهب ضحيته آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وأسفر عن تدمر المستشفيات ومراكز الايواء، في خرق واضح لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأشار إلى أن الفشل الدولي في محاسبة الاحتلال ووقف عدوانه، جر المنطقة إلى مربع الانفجار الشامل الذي حذرنا منه مرارًا، مؤكدًا أنه دون حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا وفق الشرعية العربية والدولية بما فيها قضيتي القدس واللاجئين، ستبقى المنطقة في دوامة العنف وعدم الاستقرار، مشدداً على أن التاريخ لن يتسامح مع كل من تواطأ مع هذه الجرائم الإسرائيلية.