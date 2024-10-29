شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين وسقوط جرحى فى قصف جوى إسرائيلى على شمالي مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أربعة فلسطينييين، وأُصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف جوي إسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال نفذت قصفا على منطقة الصفطاوي، شمال غرب مدينة غزة، ما أدلى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة آخرين، لم يتم إحصاؤهم بعد.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة - منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 - إلى 43,020 شهيدا، و101,110 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.