شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: الاحتلال الإسرائيلى يهدد بإخلاء عدد من قرى الجنوب.. وحزب الله يستهدف "كفر فراديم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الثلاثاء، بأن عددا كبيرا من دبابات جيش الاحتلال الاسرائيلي دخلت محيط "تلة الحمامص" والأطراف الشرقية لبلدة الخيام، بقضاء مرجعيون، جنوبي لبنان.. فيما أصدر جيش الاحتلال تهديدا لعدد من القرى بالجنوب حيث طالب سكانها بالإخلاء.

وذكرت الوكالة أن جيش الاسرائيلي استهدف منزلا في "وطى الخيام" ليل أمس تسكنه عائلتان (17 شخصا) بينهم أطفال ونساء، وقد فقد الاتصال بهم ومصيرهم مجهول حتى الساعة، مشيرة إلى أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تعمل بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني على محاولة الوصول إلى المكان.

وأصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي تهديدا بإخلاء⁩ عدد من القرى في جنوب لبنان، وهي:طير حرفا، الجبين، القصر الاحمر، جبل البطم، زبقين، شيحين، الحميري، الخريب، انصار، مطرية الشومر، عدلون، مجدل زون، شمع، أبو شاش، الناقورة وعلما الشعب.

وفي سياق آخر، أعلن حزب الله استهداف ‏مستوطنة "كفر فراديم" برشقة صورايخ.