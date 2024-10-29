شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة عن مصادر طبية فلسطينية القول إن أما ونجليها، استشهدوا في قصف الاحتلال المدفعي على "بلوك 12" بمخيم البريج.