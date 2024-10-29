شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: تعيين نعيم قاسم أمينا عاما للحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله، فى بيان، عن تعيين نعيم قاسم أمينا عاما للحزب.

وأصدر حزب الله بيانا جاء فيه، "إنطلاقاً من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسُّكًا بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملاً بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله، حاملاً للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجلّ تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية".

وفى وقت سابق كان قد قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم؛ إننا أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية الأمريكية، وإذا لم نواجه إسرائيل فستصل إلى أهدافها والحزب ليس مسؤولا عن الدمار الحاصل في لبنان، مؤكدا أنه لولا أمريكا لما استطاعت إسرائيل فعل ما تفعله الآن.

وأشار قاسم إلى أن لبنان يقع ضمن المشروع التوسعى لدولة الاحتلال، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

وأكد أنه لا يمكن فصل لبنان عن فلسطين ومن حق الفلسطينيين القيام بعمل يطرد الاحتلال ويهز حضوره ويمنعه من الاستمرار.

وأضاف قاسم، قائلا إننا نقاتل بشرف أما هم فيستهدفون المدنيين والأطفال والنساء والمستشفيات لأن المشروع الإسرائيلي هو تدميري وإلغائي.