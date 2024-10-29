شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم أميرى كويتى بتعيين وزيرين جديدين لـ النفط والتربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، مرسوما أميريا بتعيين كل من طارق سليمان أحمد الرومي وزيرا للنفط، وسيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي وزيرا للتربية.

وجاء نص المرسوم الذي حمل رقم 183 لسنة 2024: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يعين كل من: 1 - سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي وزيرا للتربية 2 - طارق سليمان أحمد الرومي وزيرا للنفط مادة ثانية، على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.