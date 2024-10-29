شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لاهيا لأكثر من 77 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أكثر من 77 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح، وصفت أغلبها بالخطيرة اليوم الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والعدد مرشح للارتفاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد أكثر من 77 مواطنا، وعشرات المفقودين، في قصف الاحتلال عمارة سكنية، تتكون من 5 طوابق، وتؤوي قرابة 150 نازحا في بيت لاهيا.

وأوضحت المصادر أنه لا يزال العشرات من المواطنين تحت الأنقاض، فيما تتواصل المناشدات للمساعدة بالبحث عن ناجين، أو انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، في ظل عدم تمكن الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه يوجد أكثر من 20 إصابة خطيرة، وصلت إلى مستشفى كمال عدوان، الذي يتعرض منذ فجر اليوم إلى قصف مدفعي متواصل.