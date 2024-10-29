شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 63 شهيدا وعشرات الجرحى جراء 30 غارة إسرائيلية على بعلبك وبلدات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن لبنان استشهاد 63 شخصا وسقوط عشرات الجرحى في سلسلة غارات مكثفة شنها الطيران الإسرائيلي على مدينة "بعلبك" في الجنوب؛ وعلى امتداد قرى القضاء، جنوبا وشرقا وشمالا وغربا.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل شنت 30 غارة؛ فقد استُهدفت مدينة بعلبك بغارتين، إلى جانب البلدات التالية شمسطار، الحلانية، سرعين التحتا، قصرنبا، تمنين، بريتال، طاريا، يونين، الرام، بوداي، حدث بعلبك، الحفير، حزين، عين بورضاي، العلاق، النبي شيت، وحوش الرافقة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم استقبال الجرحى في مستشفى دار الأمل الجامعي ومستشفى بعلبك الحكومي.