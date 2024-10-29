شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يحرق مدرسة الفاخورة بجباليا ويوقع عشرات الشهداء بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا بمخيم جباليا، فيما واصلت قصفها الجوي والمدفعي لمناطق مختلفة من الشمال المحاصر وباقي أجزاء قطاع غزة، مما أوقع شهداء وجرحى بلغ عددهم أمس 36 شهيدا.

وأطلقت مسيرة إسرائيلية النار منذ صباح اليوم على المناطق الغربية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي متواصل على المنطقة.

واستشهد 7 بينهم 3 أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلة عبيد العمري في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وسقط شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأصيب صباح اليوم عدة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بشارع النفق في مدينة غزة شمالي القطاع.

وفي مدينة غزة، أصيب عدة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بشارع النفق في مدينة غزة شمالي القطاع، ووفق شهود عيان فقد أصيب 10 أشخاص في استهداف المنزل الذي يؤوي نازحين من عائلة أبو اللبن.

وفي آخر التحديثات أيضا، أفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائف تجاه جنوب غرب مدينة رفح.

وكانت مصادر طبية قد أفادت في وقت سابق، باستشهاد 36 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة منذ صباح الاثنين، 15 منهم استشهدوا في شمال القطاع.