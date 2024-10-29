شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت وقطر تبحثان تعزيز التعاون العسكري والمستجدات في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف الصباح، خلال لقائه مع نظيره القطري الدكتور خالد العطية، سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات وخاصة العسكرية بما يخدم مصالح الشعبين ويساهم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم وتبادل وجهات النظر بشأنها.



جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ فهد يوسف الصباح والوفد المرافق له لدولة قطر الاثنين .



وأكد الجانبان ، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من خلال تبادل الخبرات العسكرية بهدف تطوير العمل وتحقيق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.