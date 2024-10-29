شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر ورئيس وزراء هولندا يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي، مع رئيس وزراء مملكة هولندا ديك شوف،العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.



كما ناقش الجانبان،وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) ، أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.