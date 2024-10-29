شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الأركان الكويتى يؤكد أهمية تعزيز العمل العسكرى الخليجى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح، أهمية تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك، وضرورة المضي قدما نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى دول المجلس لتحقيقها من خلال تطوير وتكامل الجهود الدفاعية المشتركة.



جاء ذلك خلال ترؤس اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية والعشرين والذي عقد في دولة قطر.



وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان اليوم الاثنين، أن الإجتماع يأتي في إطار سلسلة من الإجتماعات الدورية التي تعقد بين رؤساء أركان القوات المسلحة لدول المجلس وتهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتكامل في مختلف المجالات العسكرية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية، والتنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق استراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك.