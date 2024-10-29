شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: قرار إسرائيل ضد الأونروا يهدف لتصفية قضية اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة -في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وافا)- "إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة الأونروا.. فهو مخالف للقانون الدولي، ويشكل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية".

وأضاف "القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، وهذا لن نسمح به".