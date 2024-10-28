شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تجدد دعمها لوكالة الأونروا وتستعد لتقديم مساعدات جديدة للبنان والان مع تفاصيل الخبر

قال خوسيه ألباريس وزير الخارجية الإسبانية، إن المنتدى الإقليمى التاسع للاتحاد المتوسط، جاء بالتزامن مع ظروف مأساوية يعيشها سكان غزة ولبنان، لذلك شاركت جامعة الدول العربية ووزراء العالم العربى، من أجل مناقشة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتجديد الدعم لمنظمة الأونروا، التى تلعب دور مهم فى المنطقة، وكذلك مناقشة الوضع فى لبنان، والتضامن مع الشعب والضحايا والنازحين فى لبنان الذين بلغ عددهم أكثر من مليون نازح.

وأكد فى المؤتمر الصحفى بختام المنتدى الإقليمى، إنه يتم العمل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لإعادة اللاجئين والنازحين إلى بلادهم، كما أرسلت إسبانيا 5 مليون يورو للمساعدات الإنسانية بما فيهم 12 طنًا من المساعدات الصحية والطبية، والتحضير لدفعة أخرى من المساعدات .

وأدان الوزير الهجمات التى يعانى منها الشعب اللبنانى والتصعيد المستمر، مطالبًا بالتأنى وعدم التوسع فى الصراع، حتى لا تعانى المنطقة بأكملها من عواقب وخيمة، وعدم الوقوع فى حرب إقليمية.