الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

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القاهرة - سامية سيد - أحبط الجيش الأردني، اليوم الإثنين، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة.



وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود تمكنت من إحباط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود"، مبيناً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد المصدر، في بيان، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطن والتأثير على الأمن الوطني.