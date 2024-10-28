شكرا لقرائتكم خبر عن "المنظمات الأهلية الفلسطينية": ممارسات إسرائيل الإجرامية فى غزة غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية ضد الفلسطينيين غير مسبوقة، والأمور تجاوزت مرحلة الكارثة، فهو يقوم بمجازر في مراكز الإيواء ومحاصرة المستشفيات وحصار شمال غزة ومنع وصول الغذاء والدواء.

وأكد مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية أن شمال قطاع غزة يشهد معاناة 120 ألف مواطن سقط منهم نحو ألف شهيد حتى الآن، في ظل تعطل إمكانيات القطاع الصحي والدفاع المدني وعدم قدرتهم على الوصول إليه، إلى جانب استهداف الأطقم الطبية واعتقال أعداد منهم".

وأوضح أن الاحتلال حاول فرض أوامر بالإخلاء في الشمال، وهو ما رفضه المواطنون الذين أصروا على البقاء في مواجهة التهجير الإسرائيلي وخطط الجنرالات لإخلاء كامل الشمال من السكان والعمل على تغيير مقومات الحياة فيها وتحويلها إلى منطقة عسكرية وضمها.

وناشد الشوا بضرورة التحرك الدولي لوقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات حقيقية دون تبرير تلك الجرائم ضد المدنيين، كما أنه على المجتمع الدولي أن يشكل ضغطا حقيقيا على الاحتلال لوقف العدوان وإدخال المساعدات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإعمال المساءلة والمحاسبة واتخاذ إجراءات لتجريم الاحتلال والمحاسبة.