شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يعلن إصابة أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، إصابة أحد عناصره جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي جرافة تابعة للجيش اللبناني جنوب البلاد.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، في سياق عدوانها المستمر على لبنان، استهدفت جرافة للجيش اللبناني أثناء عملها على فتح طريق قالويه- كفردونين في الجنوب، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر.

وفي السياق، أفادت الوكالة بتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي المسير في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض.

وأضافت أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات على مدينة صور، بالإضافة إلى غارات على بلدات جبال البطم، وعربصاليم، وبلدة الحلانية في قضاء بعلبك، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة بافليه بقضاء صور في محافظة الجنوب أثناء تشييع أحد الشهداء.

ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العمرا غرب الوزاني بالصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، و‌‌دفاعا عن لبنان ‏وشعبه.