شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال وتركيا يوقعان اتفاقية جديدة للتعاون الدفاعي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عبد القادر محمد نور، وزير الدفاع الصومالي، عن توقيع اتفاقية جديدة تركز على التعاون الدفاعي مع تركيا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التنمية الدفاعية.

وقال وزير الدفاع الصومالي، :"تهدف هذه الاتفاقية التاريخية إلى تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، وتعزيز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية صونا.

وأضاف في تصريحه، "دولة الصومال تواصل إعادة بناء جيشها بعد سنوات من الصراع وعدم الاستقرار".

وبموجب الاتفاقية، ستقدم تركيا مساعدة مالية تهدف إلى مشاريع التنمية العسكرية الرئيسية في الصومال، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية التي تعد ضرورية لتعزيز نوعية الحياة للقوات المسلحة الوطنية.

وتم توقيع الاتفاقية خلال اجتماع رفيع المستوى حضره مسئولون من كلا الحكومتين، مما يسلط الضوء على التزام تركيا بدعم جهود التعافي والتنمية الجارية في الصومال.

