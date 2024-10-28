شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر ووزير الدفاع الكويتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم / الاثنين / مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات ذات الاهتمام المتبادل إقليميا ودوليا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن ذلك جاء بمناسبة زيارة وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي لدولة قطر للمشاركة في افتتاح الدورة الخامسة عشرة لمعرض ومؤتمر "ميليبول قطر 2024".