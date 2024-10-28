شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين والعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم /الاثنين/ جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة ضد الصحفيين الفلسطينيين والعرب.

وأكدت الرئاسة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذه الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين والعرب، هدفها منعهم من إظهار الجرائم الإسرائيلية البشعة بحق شعوبنا العربية، ومنع إيصال الصوت الفلسطيني والعربي إلى العالم لفضح الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها في قطاع غزة، وفي المنطقة بأسرها التي لن تنجح في طمس حقيقة الاحتلال وجرائمه.

وحيت الرئاسة، الدور البطولي الكبير الذي يقوم به الصحفيون في إيصال رسالة الحق والعدل وصوت الشعب الصامد الذي يدافع عن حقوقه وعن العدالة والقانون الدُّوَليّ.